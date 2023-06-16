شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سوف يشيب شعرك من الذي حدث .. عروسة خليجيه حسناء تسجل ليلة الدخلة بالتفصيل مع زوجها دون علمه بفيديو 90 دقيقة وتنشره ومتابع :فضحتي نفسك شاهد الفيديو !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الدخول للمنزل: انتهى حفل الزفاف واستمتعتي به مع المقربين، الآن وقت الذهاب لمنزل جديد مع زوجك، أعلم أن الأمر يبدو صعب قليلًا لأنك ستنتقلي من كنف والدك لكنف رجل آخر، لكنها سنة الحياة وستعتادي على منزلك وتحبينه، الآن بعد أن دخلتي للمنزل يمكنك الذهاب لتغيير ملابسك، اختاري ملابس مناسبة تشعرك بالراحة أيًا كانت، المهم أن تكون أنيقة، وانفضي عن ذهنك ضرورة ارتداء الملابس العارية في هذا اليوم إذا كنتِ غير مرتاحة لهذا. قبل أن ترتدي ملابسك يجب أن تغتسلي لكي تتخلصي من التعرق الذي أصابك من الحفل، خذي حمام سريع، وقومي بغسل الأماكن الحساسة بغسول مناسب، وضعي العطور ومزيل للعرق، لا يشترط أن تقومي بغسل شعرك ووجهك إذا لم تكوني تريدي التخلص من المكياج، يكفي غسل جسدك فقط، بعدها اخرجي لزوجك وتجاذبي معه أطراف الحديث لتقليل التوتر، يمكنك التحدث عن يوم الزفاف، وعن الحفل، وعن الأصدقاء، وعن مدى سعادتك بأنكم معًا أخيرًا. .

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