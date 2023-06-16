شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قبل ليلة الدخلة بلحظات.. لن تصدقوا ما الذي يفعله العريس بعروسته في هذه الدولة العربية أمام جميع الحاضرين!! شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ضمن عادات الشعوب الغريبة في مراسم الزواج، تقتضي عادات وتقاليد العرس الموريتاني ضرورة أن يتعرف الرجل على عروسه بين صديقاتها وقريناتها المتخفيات بالكامل.

وهو ما يطلق عليه اسم “الترواغ ” أو “التوقة”، أي اكتشاف العريس لعروسه بين مجموعة من الفتيات، وهي عادة غريبة ما زالت سائدة في أعراس الموريتانيين.

عادة غريبة في أعراس موريتانيا

والترواغ عادة متوارثة، في البلد، لأنها تقيس مدى حب العريس لعروسه. اذ في حالة ما إذا بادر العريس بالكشف عن العروس، وتعب لأجل ذلك، فهو دليل على الحب.

أما إذا تلكّأ فذلك دليل على برودة حبه، مما يشكّل مسبّة تُعيّر بها العروس.

ووثق مقطع فيديو، عرساً موريتانياً يرصد هذه الجزئية من تقاليد العرس في موريتانيا، وجانباً من التقاليد الغريبة المتبعة عندهم في ليلة العمر منذ مئات السنين.

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