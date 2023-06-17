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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تقرر إعفاء جميع المقيمين من رسوم تجديد الإقامة في هذه الحاله فقط

مع الجديدة التي قامت السعودية بفرضها على الوافدين تحت لاجل الإقامة القانونية والابتعاد عن الغرامات والرسوم التي تفرضها المملكة للمخالفين.

ومن ابرز الإجراءات التي يرغب المقيمون بمعرفتها هي الفئات المعفية من رسوم تجديد الإقامة والتي أقرتها حكومة المملكة العربية السعودية مؤخرًا وذلك في عام 2017م.

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الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة

حددت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية بعض الفئات المعفاة من رسوم الإقامة والذين جاؤوا كتالي:-

أبناء المملكة العربية السعودية والمولودون فيها.

إعفاء جميع الطلاب والطالبات المقيمون في المملكة العربية السعودية والذين لديهم تأشيرة دراسة.

إعفاء كل من يرغب في الحصول على تأشيرة خروج نهائي من السعودية.

شروط تجديد الإقامة في السعودية

هناك بعض الشروط الهامة من أجل القيام بتجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية والتي جاءت على النحو التالي:-

لابد التحقق من كافة اشتراكات التأمين الصحي مع أوراق طلب التأشيرة. دفع جميع المخالفات المرورية من أجل التجديد. عدم وجود أي أحكام قضائية أو جنائية في فترة الإقامة السابقة. إخضاع الطالب لفحص طبي جيد والتأكيد من خلوه من الأمراض المزمنة. المعفون من رسوم الإقامة في المملكة العربية السعودية السعودية 1444 توجد هناك بعض الفئات المعفون من تجديد رسوم الإقامة في المملكة العربية السعودية والذين هم كتالي:-

زوج المواطنة وزوجة المواطن. الفلسطينيون. مواطني اتحاد ميانمار. تركستان. كيفية إثبات دفع رسوم المسكن في السعودية لكيي يتم إتمام دفع رسوم المسكن في السعودية فلابد من اتباع الخطوات التالية:-

يمكن دفع رسوم الإقامة أو التجديد عن طريق مصرف الراجحي. اختيار قائمة الدفع. تحديد خدمة سداد رسوم الإقامة أو التجديد. إظهار خانة المدفوعات الحكومية. بعدها تحديد خدمة المقيمين. ثم القيام باختيار الدفع. نوع الطلب والذي يتمثل في التجديد. كتابة رقم الإقامة وكذلك المدة الذي يريدها الوافد. التأكد من كافة البيانات التي تم إدخالها. وفي النهاية تتم عملية المتابعة لإتمام الدفع