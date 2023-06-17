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وزير الدفاع السعودي يجري مباحثات مع المبعوث الأمريكي حول اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى وزير الداخلية السعودي الأمير خالد بن سلمان، الخميس، مع المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ، مباحثات حول سبل حل الملف اليمني.

والتقى الأمير خالد بن سلمان مع المبعوث الأمريكي في العاصمة الرياض، بحضور عدد من مسؤولي البلدين.

وقال عبر تويتر: "التقيت المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندركينغ، وبحثنا مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية".

وأضاف: "استعرضنا الجهود المشتركة لدعم سبل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، ينعم من خلاله اليمن واليمنيون بالأمن والاستقرار".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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