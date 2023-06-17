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عدن - ياسمين التهامي - مزايا شيفروليه سوبربان 2023 السيارة الأفضل للعائلات وسعرها الرهيب الان في السعودية

من أفضل السيارات العائلية العملاقة بالمملكة العربية السعودية سيارة شيفروليه سوبربان 2023، فقد تميزت بنظام التبريد الخاص بها الذي يحقق الراحة بالداخل، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خارج السيارة، فضلًا عن إتاحتها بخيارين من المحرك؛ ليتم اختيار المناسب لكل مواطن من بينهما. أداء محرك سيارة شيفروليه سوبربان 2023 قد يهمك: بقية التفاصيل في الاسفل • بالصور BMW الفئة الخامسة 2023- المواصفات – الأسعار تم دعم السيارة العملاقة شيفروليه سوبربان 2023 بمحرك قوي مزود بنظام دفع رباعي، إلى جانب النظام الخلفي للمحرك، كما أنه متوفر بخيارين، وذلك كما يلي:- نوع المحرك السعة التخزينية للمحرك القوة الحصانية أقصى عزم دوران يحققه المحرك مزايا سيارة شيفروليه سوبربان ٢٠٢٣ العائلية الأفضل بالمملكة اتسمت سيارة شيفروليه سوبربان موديل 2023 بما يلي:- المساحة الداخلية للسيارة مزايا التبريد الراحة والتكنولوجيا داخل السيارة حول شفروليه سوبربان 2023 الجديدة يبلغ متوسط سعر شفروليه شفروليه سوبربان في سوق السعودية 247,150 ريال.

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