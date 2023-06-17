شكرا لقرائتكم خبر عن مشهورة سعودية تصدم الجميع وتقول بأن الدين ليس بالحجاب وتتصرف بلا خجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مشهورة سعودية تصدم الجميع وتقول بأن الدين ليس بالحجاب وتتصرف بلا خجل

عندما قامت التيك توكر السعودية سالي العوضي بارتداء الحجاب، شكرها كل المتابعين من فرحتهم بهذا الخبر الجميل، ودعوا لها بالهداية، لكنها فاجأت "ا متابعيها بخلع الحجاب بعد مرور 5 أشهر فقط على ارتدائه. وظهرت سالي العوضي خلال مقطع فيديو بشعر مصبوغ باللون البرتقالي اللاوقالت خلال إحدى مقاطع الفيديو: " معكم سالي العوضي، أنا شلحت الحجاب، بنت لبست الحجاب وما قدرت تلتزم". بقية التفاصيل في الاسفل وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي،

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