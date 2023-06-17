شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سعودي يزف بشرى سارة لكل مرضى السكري في السعودية والعالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طبيب سعودي يزف بشرى سارة لكل مرضى السكري في السعودية والعالم

زف جراح القلب السعودي والباحث في مجال الخلايا الجذعية "صفوق الشمري"، بشرى سارة لجميع الذين يعانون من داء السكري بشأن علاج ما زال في طور التجريب، ويوشك أن يصبح متاحا للمرضى بشكل تدريجي

وأضاف الشمري خلال إحدى المقابلات معه في برنامج "مراحل" على قناة SBC، أنه لم يتم اعتماد علاج لمرض السكر حتى الآن، لكن البروفيسور دوغلاس ميلتون، رئيس فريق علاج السكري بالخلايا الجذعية في جامعة بوسطن الأمريكية استطاع أن يعالج مريض بالسكر.

بقية التفاصيل في الاسفل

وأردف أن "ميلتون" قدم علاج لمريض السكر لمدة سنتين، لكنهم ينتظرون لمدة 5 سنوات وبالفعل تعالج المريض من السكر بشكل كلي.

وفي سياق متصل قالت مجلة "ساينس ريبورتس" أن العلماء استطاعوا زيادة سرعة امتصاص الأنسولين من الأقراص التي يجب وضعها بين اللثة والغشاء المخاطي للشدق في تجويف الفم.

حيث اتضح أن الخيارات الأخرى لاستخدام أقراص الأنسولين من خلال الفم ،كانت ذات فعالية أقل من المتوقع، بسبب تراكم الهرمون في المعدة وإخفاقه في الوصول إلى الكبد، وحاليا يتم إطلاق الأنسولين خلال 30-120 دقيقة بدلا من 2-4 ساعات