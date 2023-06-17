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عدن - ياسمين التهامي - استشاري سعودي تغذية يكشف عن مكونات "خلطة سحرية" مضادة للسرطان وتساعد على الحفظ والتركيز

كشف استشاري التغذية، عبد العزيز العثمان، عن "خلطة سحرية" من مكونات بسيطة بعضها متوفر في المنازل، تساعد على الحفط والتركيز ومضادة للسرطان.

وأوضح "العثمان" في مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" أن الخلطة التي يحبها المخ مكونة من "الموز، والتمر، وعين الجمل، والكاجو، والجوز، بجانب العسل، والحليب".

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وأشار استشاري التغذية إلى أنه يتم مزجها معًا في خلاط؛ ناصحًا أن يشربها الأطفال والطلاب قبل الذهاب إلى المدرسة، ومبينًا أنها مناسبة لكل الأعمار.

وأكد "العثمان" أن الخلطة مضادة للأكسدة والالتهابات والسرطان، كما أنها غنية بالفيتامينات والألياف ومناسبة لكل الأعمار