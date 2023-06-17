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عدن - ياسمين التهامي - كريستيانو يكشف عن رغبته في شراء نادٍ سعودي.. وهكذا علق على توقيع بنزيما مع الاتحاد! -فيديو

كشف لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن رغبته في شراء نادي سعودي في المستقبل. امتلاك نادي وقال رونالدو، خلال تواجده في مدريد، خلال إطلاق منتجه الجديد الذي يحمل اسم مياه Ursu:"في المستقبل أود امتلاك ناد، لا أستبعد ذلك". الدوري السعودي وحول تعاقد الاتحاد مع كريم بنزيما، علق رونالدو، قائلاً:"كنت أعلم أن بنزيما قادم إلى السعودية ولهذا قلت إن الدوري السعودي سيكون من بين أفضل 5 دوريات في المستقبل، وسيأتي المزيد من اللاعبين". الدوري السعودي وأشار: "كنت أعلم أنني من سيفتح الباب في السعودية، والدوري السعودي سيكون من أهم الدوريات على مستوى العالم خلال عامين أو ثلاثة". ثلاث سنوات كما تحدث عن رغبته في الاستمرار في لعب كرة القدم لسنوات قادمة، قائلاً:" أودّ أن ألعب لمدة سنتين أو ثلاث سنوات قادمة". كريستيانو رونالدو: كنت أعرف أن قدومي إلى السعودية سيفتح المجال أمام آخرين واثق أن الدوري السعودي سيصبح بين الأهم في العالم خلال سنوات قليلة كريم بنزيما جاء ومتأكد بنسبة 1000 بالمئة أن الكثير من اللاعبين سيأتون بشأن بنزيما.. ما نريده هو مزيد من التنافسية.. هذا مفيد تسويقياً... بقية التفاصيل في الاسفل https://t.co/6A7oa7IikE

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