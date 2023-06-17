شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي اليمني يكشف عن تلقيه أموالا جديدة بالعملة الصعبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد مصدر خاص في البنك المركزي اليمني عدن ان المبلغ الذي تمت اضافته بالدولار الامريكي الى حسابات البنك المركزي في البنك الفيدرالي الامريكي ناتج عن تحويل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة المودعة في حسابات البنك لدى صندوق النقد الدولي، وهي أحد مصادر الدعم السريع التي اشار اليها معالي محافظ البنك الاستاذ أحمد غالب في مقابلته مع الفضائية اليمنية الاسبوع الماضي.

الى جانب ذلك، بشر المصدر بوجود مبلغ آخر يتوقع دخوله في حسابات البنك كدعم طارئ للموازنة العامة للدولة مقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية في إطار جهود اقليمية ودولية لمساعدة الجمهورية اليمنية في التغلب على نقص الموارد التي تسببت فيها الهجمات الارهابية للمليشيات الحوثية على موانئ تصدير النفط.

كما توقع المصدر حدوث انفراج سياسي وشيك، والتئام مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع طارئ خلال اليومين القادمين لبحث المستجدات على الساحة السياسية والامنية والاقتصادية والعسكرية في الجمهورية اليمنية.