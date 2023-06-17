شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب تأشيرة الزيارة عليكم مغادرة السعودية فورا ..تحذير عاجل من الجوازات عقوبات قاسية جدا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أصحاب تأشيرة الزيارة عليكم مغادرة السعودية فورا ..تحذير عاجل من الجوازات عقوبات قاسية جدا
ردت الجوازات السعودية على احد الاسئلة بشأن ضوابط تاشيرة الزيارة المتعددة حيث أوضحت المديرية العامة للجوازات، على استفسار حول مدى إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المُتعددة عبر منصة “أبشر” دون الاضطرار إلى الخروج والعودة من المنافذ المختلفة.
وأكدت المديرية، عبر حسابها بـ”تويتر”، أن التعليمات تشترط الالتزام بضوابط التأشيرة والمغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، والا فانها ستلغي تأشيرة الزيارة وترحل العائلة فوراً
بقية التفاصيل في الاسفل
كانت هذه تفاصيل خبر أصحاب تأشيرة الزيارة عليكم مغادرة السعودية فورا ..تحذير عاجل من الجوازات عقوبات قاسية جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.