شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب تأشيرة الزيارة عليكم مغادرة السعودية فورا ..تحذير عاجل من الجوازات عقوبات قاسية جدا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصحاب تأشيرة الزيارة عليكم مغادرة السعودية فورا ..تحذير عاجل من الجوازات عقوبات قاسية جدا

ردت الجوازات السعودية على احد الاسئلة بشأن ضوابط تاشيرة الزيارة المتعددة حيث أوضحت المديرية العامة للجوازات، على استفسار حول مدى إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المُتعددة عبر منصة “أبشر” دون الاضطرار إلى الخروج والعودة من المنافذ المختلفة.

وأكدت المديرية، عبر حسابها بـ”تويتر”، أن التعليمات تشترط الالتزام بضوابط التأشيرة والمغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، والا فانها ستلغي تأشيرة الزيارة وترحل العائلة فوراً

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