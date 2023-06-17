"هددتهم بالخطف والقتل".. مليشيا الحوثي تفض اعتصاما لقبليين وموظفين بالقطاع الخاص في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - فضت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، بالقوة المسلحة اعتصاما سلميا ينظمه موظفون في القطاع الخاص وقبليون في ميدان السبعين بصنعاء، شمال اليمن.



وقال موظفون في شركتي برودجي سيتمز وميدسن كونكت وشيوخ قبليون من آنس إن "مليشيا الحوثي المدعومة من إيران دفعت بعشرات الأطقم المسلحة إلى مقر الاعتصام في ميدان السبعين وفضته بالقوة".



وقالت مصادر مقربة من عائلة عدنان الحرازي الذي يملك الشركتين المغلقتين إن "المليشيا الحوثية نزعت خيام المعتصمين وهددتهم بالسجن والخطف والقتل إن لم يفضوا اعتصامهم".



واعتصم المئات منذ يوم الاثنين الماضي في ميدان السبعين بصنعاء للمطالبة بالإفراج عن الحرازي وبقية الموظفين المختطفين منذ مطلع العام الجاري.



وكانت أسرة الحرازي وقبائل آنس دعت، أمس الجمعة إلى وقفة احتجاجية حاشدة اليوم السبت لكن المليشيا استبقت المظاهرة، وفضت الاعتصام وحولت ميدان السبعين إلى ثكنة عسكرية.



وبشكل غير معلن؛ حظرت مليشيات الحوثي الإرهابية الاحتجاجات والفعاليات والأنشطة السياسية في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها في ظل تصاعد حالة السخط والغليان في أوساط السكان جراء الانتهاكات والممارسات المروعة التي ترتكب بحقهم.

