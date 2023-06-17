نجمة شهيرة في السعودية تنافس سما المصري وتظهر دون ملابس تمامًا في حوض الاستحمام والجمهور يعيش الصدمة

ان الان تتابع ترند اليوم ويتحدث عن نجمة شهيرة في السعودية تظهر دون ملابس تمامًا في حوض الاستحمام والجمهور يعيش الصدمة .. اتفرج الصورة؟ والان مع التفاصيل

زهرة اسماعيل - دبي - وفقا لما تداولته مواقع ا لسوشيال ميديا خلال الايام الماضية أثارت عارضة أزياء السعودية الجدل بعد ظهورها عارية تمامًا، للمرة الثانية عقب ظهورها في حوض الاستحمام.

وتخطت العارضة المثيرة للجدل “باربي نجد”، كل الحدود، بسبب ظهورها بملابس مكشوفة، أظهرت المنطقة الحساسة من جسمها، حيث بدت وهي بلا بلابس داخلية.وهذه هي المرة الثانية، التي تظهر فيها “باربي” بوضعية مخلة، حيث نشرت صورة، في وقت سابق، وهي في حوض الاستحمام، وتغطي صدرها بيديها.