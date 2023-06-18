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اليمن.. الأوقاف تعلن وصول أكثر من 19 ألف حاج يمني إلى مكة 

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، وصول أكثر من 19 ألف حاج يمني، منذ بداية تفويج الحجاج وحتى اليوم السبت.

وقالت وزارة الأوقاف والإرشاد إن عدد الحجاج اليمنيين الواصلين الى مكة بلغ نحو 19 ألف و 466 حاجاً منذ بداية التفويج، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف مختار الرباش، أن آخر أيام التفويج سيكون في 29 ذي القعدة، وأن التفويج يسير بكل يسر وسهولة.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه المئات من الحجاج اليمنيين، العالقين في منفذ الوديعة؛ بسبب تأخر حصولهم على تأشيرات الدخول إلى الأراضي .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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