شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اسحري زوجك وخليه مجنون عليكي في الفراش... مع وصفة الفازلين والملح الجبارة هتخليك عروسة حتى لو كان عمرك 50 عاما.. استخدميها بهذه الطريقة قبل 10 دقائق من دخولك غرفة النوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - احداث الخليج : حيث ستعمل هذه الوصفة على ترطيب جسمك بشكل جنوني ومعالجة الكثير من المشاكل التي قد يتعرض لها الجلد والبشرة، وهي وصفة الفازلين والملح، ويمكنك إستخدامها كل ليلة، وسيصبح جسمك ناعم كأنك فتاة بسن العشرين، ولن ينظر زوجك لأي إمرأة أخرى غيرك مهما كان جماله وصفة الفازلين والملح لترطيب البشرة الفازلين مصنوع من مادة هلامية يتم تنقيتها حوالي ثلاث مرات وتشمل عمليات التقطير، إزالة التهوية، الترشيح. لكي ينتج المادة الهلامية والمحلول الغير مزعج وهيبرو أليرجينيك، وهو ما يجعل الفازلين يعمل بشكل جيد وخلق حاجز بين خلايا الجلد الجاف أو التالف وبالتالي تأمين الرطوبة وزيادة الإنتعاش.

وفي هذا التقرير سنقدم لكم مجموعة من الطرق الإبداعية لإستخدام الملح مع الفازلين .ضعي معلقة من الملح على الفازلين وشاهد نتائج الترطيب المذهلة

الكثير من النساء يستخدمن الفازلين لزيادة ترطيب البشرة لأن لديه قدرة كبيرة على الترطيب، ولكن اليوم سنقدم لكِ معلومة جديدة وهي أنه يمكنك إضافة معلقة من الملح إلى عبوة الفازلين الخاصة بك واستخدام المزيج لترطيب جسمك كل ليلة قبل، ستحصلين على نتائج مدهشة لم تكوني تتخيلينها.علاج تشقق الشفاه :

هل لديك تشققات في الشفاه ؟ تكره بأن يتدلى الجلد من الشفاه بهذا الشكل ؟ يمكنك التخلص من ذلك من خلال مزج حفنة من الملح مع القليل من الفازلين لفرك الشفاه وتقشيرها من الجلد الميت . إذا كنت ترغب في التخلص من تشقق الشفتين، كل ما عليك هو تطبيق طبقة من الفازلين على الشفاه حتى لو كانت طبقة فازلين رقيقة، فهي سوف تساعدك في الحفاظ على الشفاه رطبة وتعطي الشفاه لمعان طبيعي .

تقشير القدمين : الملح من أشهر مقشرات الجلد المنزلية ووسيلة رائعة لجعل الأقدام والجسم يتمتع ببشرة رائعة ويمكنك إدخال الملح في العديد من الوصفات لتدليك القدمين في المنزل . . عند تطبيق كمية لابأس منها من الفازلين والملح معاً على تشقق القدمين كل ليلة وبمجرد وضع كمية من مزيج الملح والفازلين على المنطقة المتشققه قومي بتغطية قدميك بجوارب للمساعدة على تكثيف أثر الترطيب .

القضاء على أثر المنتجات الكيميائية : الكثير من النساء يستخدمن مثبتات الشعر ومع مرور الوقت تتلف فروة الرأس، وللتخلص من أثار تراكم هذه المنتجات يمكنك مزج الملح مع الفازلين في الماء وترك الخليط لمدة يوم واحد قبل إستخدامه وتطبيقه على الشعر لمدة خمس دقائق . أيضاً بدلاً من إستخدام مواد إزالة المكياج أو حتى زيوت الأطفال والتي قد تحتوي على مواد كيميائية تؤدي إلى تهيج العينين يمكنك اللجوء إلى الفازلين بإعتباره طريقة طبيعية لإزالة أثار المكياج فهو خفيف وآمن الإستخدام .

علاج إنتفاخ العين : نقع القطن في المياه المالحة البارد وكمية فازلين مناسبة ثم تطبيقها على الأماكن التي تعاني من الإنتفاخ أسفل العينين للمساعدة في تقليل الإنتفاخ . عندما تعاني من الهالات السوداء تحت العين تعطي مظهر شاحب للبشرة والشعور بالتعب، ولكي تتبع علاج بسيط للتخلص من الهالات السوداء وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة حول العين عليك القيام بتطبيق كمية من الفازلين مخلوطة مع نصف معلقة من الملح والتطبيق بلطف حول العينين وترك الخليط لمدة 1 ساعة ثم مسح الخليط برفق وغسل الوجه بالماء البارد . تهدئة الجلد : إذا كان لديك حساسية الجلد وسرعة الإنفعال بسهولة، يمكنك تجربة هذا القناع الذي يساعدك في تهدئة الجلد ومنع تهيج البشرة بسبب مكوناته المضادة للإلتهابات . فهو يمكنك من السيطرة على النفط وترطيب المناطق الجافة في الجلد . بمجرد مزج 2 ملاعق صغيرة من الملح و4 ملاعق صغيرة من الفازلين وتطبيق الخليط على البشرة الجافة والنظيفة بإستثناء منطقة العين وتركه لمدة 10 – 15 دقيقة ثم شطف الوجه بالماء الدافئ .

لكي تعطي بشرتك دفعة من الترطيب المكثف يمكنك خلط الفازلين المذاب بالماء . وذلك من خلال وضع معلقة من الفازلين في وعاء آمن الإستخدام في الميكروويف وخلط 1 معلقة كبيرة من هلام الصبار وكمية صغيرة ملح وخلطهم جيداً معاً وتطبيق الخليط على الوجه لمدة 30 دقيقة قبل الخروج من المنزل في فصل يساعدك هذا المزيج أيضاً في حماية الجلد من الجفاف والتشقق ويمنع تكوين التجاعيد والخطوط الدقيقة حول العنين والفم .

تقشير الجلد يمكنك أن يكون الملح مفيد للعناية بالبشرة . عند الجمع بين الملح وزيت الزيتون وزيت اللافندر لعمل مقشر مدهش في حمام الإستحمام وعند إستخدام الخليط لفرك الجسم بأكمله ثم الإستحمام لغسل الجسم عند محاولة إستخدام خليط لتقشير الجلد مثل قد تحتاج إلى إضافة طبقة من الفازلين فمثلاً عند الحاجة لتطبيق خليط من الملح والسكر إلى الفازلين وتطبيقه على الشفاه، يساعدك في التخلص من الخلايا الميتة أو حتى تطبيق الخليط على فرشاه أسنان ناعمة والتدليك في حركة دائرية للحصول على شفاه ناعمة ووردية اللون

الحصول على أسنان بيضاء الكثير يعاني من مشاكل الأسنان الصفراء، الحل بسيط وفعال من خلال خلط كل من الملح وصودا الخبز . وعند تطبيق الخليط على الأسنان في أي وقت تحتاج إليه سوف تحصل على أسنان بيضاء ونظيفة

تونر للوجه يمكنك إستخدام الملح كتونر للوجه حيث يخترق مسام البشرة بعمق ويعمل على التنظيف العميق. حيث يقوم بالسيطرة على إنتاج النفط ومحاربة البكتريا التي تمنع حب الشباب. يمكنك تجهيز تونر منزلي بنفسك من خلال خلط معلقة صغيرة من الملح مع 4 أونصات ماء دافئ وصب الخليط الخليط في زجاجة رش وإستخدام هذا الخليط مرة واحدة في اليوم لتنظيف الوجه

مزج الملح مع الفازلين يساعدك في عمل منظف رائع للجلد . . :إذا كنت تعاني من الجلد الجاف بشكل مكثف يمكنك خلط معلقة من الفازلين مع بضع قطرات من الحليب وتطبيق الخليط على الوجه، والإنتظار لبضع دقائق ثم مسح الوجه برفق . أو إزالته من خلال إستخدام وسادة من القطن رطبة لإزالة أثر الشوائب الناتجة عن المكياج بدون تجرد البشرة من الزيوت الطبيعية .

جعل العطر يدوم فترة أطول : تطبيق كمية من الفازلين والملح على أماكن خلف الأذنين، الرسغين، الكاحلين، الركبتين، قبل رش العطر المفضل لديك في تلك المناطق يجعل العطر يدوم لفترة طويلة على البشرة. لأن الفازلين يمتص الرائحة ويضمن لك دوام العطر لفترة كبيرة .

مقاومة الشيخوخة : عندما تقوم بتجهيز قناع الفازلين المضاد للشيخوخة ببساطة من خلال خلط 2 ملاعق من الفازلين ووضعهم في وعاء أمن الإستخدام للميكروويف ومزج 1 بياض البيض ونصف معلقة من الملح و1 معلقة كبيرة عسل إلى الفازلين المذاب وخلطهم جيداً معاً . ثم البدء في تطبيق القناع على الوجه والرقبة مع تركه لمدة 20 دقيقة ثم شطف الوجه بالماء البارد فهو قناع ترطيب عميق ويساعدك في مقاومة التجاعيد والخطوط القيقة التي تظهر علي الوجه .

علاج مشاكل الشعر من المعروف أن الملح من العناصر الطبيعية لعلاج مشاكل الشعر فهو يساعدك في التخلص من الشعر المجعد وإنقسامات الشعر فهو وسيلة رائعة للمساعدة في علاج مشاكل الشعر وحمايته من الضرر . يساعدك الفازلين في إحداث الكثير من النتائج للشعر ومنها الشعر الجاف .

مقشر للجسم : خلط الملح مع الفازلين يعمل كأفضل مقشر للجلد . حيث يعمل الفازلين على تقشير الجلد الميت وتقديم ترطيب كافي للجلد. يمكنك أيضاً خلط كمية من السكر مع الفازلين وإستخدامها في فرك الجلد .

التخلص من علامات التمدد : الفازلين فعال جداً في الحد من علامات التمدد الناتجة عن الحمل أو الزيادة السريعة للوزن أو حتى إنقاص الوزن. عند القيام بخلط الفازلين مع هلام الصبار وتدليك هذه المنطقة بلطف لمدة 10 دقائق يومياً .

علاج الندبات : العديد من الإصابات تؤدي إلى ظهور الندبات وعند تدليك المنطقة المصابة بالفازلين يمكن أن يساعدك في إلتئام الجروح. من خلال مزج كمية من الفازلين مع بضع قطرات من العسل والتدليك بلطف لمدة 10 دقائق قبل مسح الخليط بقطقع قماش قطنية مبللة .

تنظيف الطلاء من على أظافرك : هل تحبين أن تكون أظافرك مشذبة وخالية من القصف الخارجي ؟ . يوصي الخبراء بتطبيق كمية من الفازلين مع الملح في قطعة قطن وإستخدام هذه القطنة في مسح الأظافر. فهي تساعدك في تنظيف الأظافر بشكل جيد .

التخلص من بقع المكياج على الملابس : هل تعاني من أثار المكياج على الملابس وخصوصاً القميص الأبيض المفضل لديك . يمكنك إذابة القليل من الفازلين على منشفة رطبة وفرك الملابس على أماكن البقع. هذه الخدعة مثالية جداً للوسائد والبطانيات والأغطية..