شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خلعت زوجها لأنه قام بفعل هذا الشيء أمام شقيقتها.. ما الذي حدث! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

أقدمت امرأة في مصر على رفع دعوى خلع ضد زوجها، بسبب أفعاله التي وصفتها بالمشينة والخارجة والتي تخدش حياءها أمام أسرتها.

وأوضحت الزوجة أن شقيقتها بمرحلة الثانوية العامة، وتتردد عليها في منزلها من حين لآخر، بينما يتعمد زوجها بارتكاب أفعال خادشة أمامها.

ولفتت إلى أنها طلبت منه مرارا وتكرارا التوقف عن هذه الأفعال أمام شقيقتها إلا أنه رفض، فلم تجد حلا سوى الانفصال..