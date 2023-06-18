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عدن - ياسمين التهامي - ذكرت في القران الكريم وتحتوي على 30 معجزة.. جربها الان وشاهد المفاجأة التي ستغير حياتك

هو الجندي المجهول بفوائده العديدة والمجـ.ـهولة للبعض، يدخل في أهم منتج يستعمله الإنسان يوميا،ويجري استخدامه، في صناعة معجون الأسنان؛ بالإضافة إلى استخدامه في تسهيل عمليه الهضم. الريحان، نبات بسيط يدخل أيضا في إضافة المذاق لكثير من الأطعمة عند طهيها

لذلك نجد الكثير من الأشخاص تلجأ لزراعته داخل منازلهم، نتيجة لسهولة زراعته في أضيق المساحات؛ ويتم قطف قليل من أوراقه لإضافته بصورة طازجة على الأطعمة؛ وغيرها من الاستخدامات الخفية وتعد هذه العشبة عشبة من عائلة النعناع، وهي تدخل في العديد من المأكولات وخاصة الإيطالية؛ وهي عشبة يشتهر استخدامها في معظم دول العالم.

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نظرا لاحتوائها على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الإنسان، كما أنه يحتوي على مستويات مرتفعة من مضـادات الأكسدة.الريحان مكون رئيسي في معجون الاسنان قال الدكتور محمد سلام خبير الأعشاب، إن الريحان في الطب الحديث يساعد على الهضم ويدخل في صناعة معجون الأسنان؛ وتحتوي أوراق الريحان على الزيت العطري الطيار الموجودة به مادة الكافور واللينالول، ويدخل في علاج كثير من الأمـراض.

كما يحتوي الريحان على كمية كبيرة من الزيوت العطرية الأساسية والغنية في المركبات الفينولية، وتميل رائحة الريحان إلى أنها تكون مماثلة لرائحة القرنفل القوية في بعض الأنواع خاصة النوع المستخدم في وذلك بسبب التراكيز العالية التي يحويها من مادة الإنجول الكيـ.ـميائية؛ أما النوع الأخر فتكون رائحته مائلة لرائحة الحمضيات لاحتوائه على تراكيز عالية من مادة الليمونين.

وأضاف سلام، أن الريحان يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات؛ لذلك فهو له فوائد صحية عديدة منها تعزيز صحة الجهاز الهضمي؛ وتطــهير الأمعاء ويمنع.

كما يمتلك خصائص مضادة للأكسدة؛ والتي تمكنه من محــاربة الجذور الحرة المختلفة في الجسم، والتي قد تؤدي إلى تدمير الخــلايا.ومن فوائد الريحان أيضا قدرته على تسكين الآلام لاحتوائه على تراكيب كيميائية تعمل كمخـ.ـدر للآلام؛ كما يعزز صحة القلب والشرايين؛ كما يلعب الريحان دورًا كبيرًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الد.موية وذلك لاحــتوائه على مضـادات الأكسدة القوية”.

وتابع سلام، أن الريحان يحتوي على فيتامين “أ”؛ ويعد مصدرا جيدا لمعدن المغنيسيوم والبوتاسيوم الضروريين جدا لحـ.ـماية الأوعية الد.موية وتعزيز صحتها، وزيادة انبساط وتوسيع الشرايين؛ والحد من خطر ارتفاع النوبات القلبية وضغط الدم؛ كما يعزز من صحة الجهاز التنفسي.

حيث أثبتت الأبحاث أن للريحان دورا في علاج نزلات البرد والربو؛ ومحـاربة التــهاب الجهاز التنفسي.الريحان يعالـج بكتــيريا حب الشباب أكد خبير الأعشاب؛ أن الريحان له قدرة على تقليل تكاثر البكـتيريا، ومنع الالتـهابات، لذلك ساهم في علاج حب الشباب الناتج من العـدوى البكـتيرية.

كما أن الريحان يخفف القلق والضغوطات النفسية؛ لأن من أحد فوائد الريحان أنه يخفف القلق والتوتر والضـغوطات النفسية، فقد وجد أن لبعض المواد الكيــميائية التي يحويها الريحان قدرة في المساعدة على تخفيض نسبة هرمون في الد.م، والذي يزيد إفرازه في الجسم في حالات التوتر..؛.وفي ذات السياق قال سلام ؛ إن الريحان مصدر جيد للحديد مما يجعله مماثل من كمية الحديد، بحيث كل كوبين من أوراق الريحان الطازجة أو ما يعادل ملعقة من الريحان المجفف تغطي 10% من الاحتياج اليومي من الحديد؛ مما يجعل الريحان مساعد جيد في علاج فقر الد.م الناتج من نقص الحديد.

ينعش رائحة الفم الريحان معروف برائحته الزكية والقوية، لذلك مضغ القليل منه ينعش رائحة الفم ويخلصه من الرائحة الكريهة إن وجدت؛ لذلك يتم استخدامه في صناعة معجون الأسنان.

أيضا توجد فوائد أخرى مذهلة لعشبة الريحان، حيث تقلل من الإجـ.ـهاد التأكسدي بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة؛ حيث تعد مضـ.ـادات الأكسدة مهمة للقضاء على الجذور الحرة من الجسم، والجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة تتطور نتيجة التمثيل الغذائي، والعمليات الأخرى الطبيعية.

وفي حال تراكمت الجذور الحرة في الجسم يحدث الإجهاد التأكسدي، مما قد يؤدي إلى تلف الخـ.ـلايا وربما المـ.ـرض.جدير بالذكر أن هناك علاقة ربطت بين الإجهاد التأكسدي، وارتفاع خـطر الإصابة بالأمـراض المزمنة، مثل أمـراض القلب، والسـرطانات، ومــرض السـكري.كما يعزز نبات الريحان صحة الكبد لما لها من تأثير إيجابي مساعد على صحة الكبد، وذلك نتيجة مضـ.ـادات الأكسدة الفعالة الموجودة في العشبة.

وتساهم أيضا في التقليل من الاكتئاب فمن الممكن أن يساعد تناول واستخدام نوع معين من عشبة الريحان والذي يدعى في التقليل من الاكتئاب وأعراضه حيث وجد أن هذا النوع من الريحان تحديدًا يمتلك خصائص مضـ.ـادة للإكتئاب والتوتر، وأن الأشخاص الذين تناولوا أوراق الريحان يوميًا عانوا من مستويات أقل من التوتر والاكتئاب والقلق.وتابع سلام؛ إن عشبة الريحان تساعد في خفض مستويات السكر في الد.م؛ وتحديدا في مرحلة ماقبل السكري؛ أو الإصـ.ـابة بالسكري من النوع الثاني.

كما تبين أن تناول هذه العشبة يساعد في منع أعراض السكري من الظهور، مثل ارتفاع الكوليسترول، ومقاومة الأنسولين.. كما تساهم في التقليل من مستويات الكوليسترول وذلك من خلال استهداف عملية “الأيض” حـ.ـر.ق الدهون، وبالتالي خفض نسبة الدهون التي تؤثر بدورها على مستويات الكوليسترول المرتفعة. ولاتقتصر فوائد عشبة الريحان على تلك الفوائد إلا أنها تحتوي على الكثير من الفوائد الأخرى، وأنها تقلل من فقدان الذاكرة المرتبط بالشيخوخة والتوتر؛ وتحد من خـطر الإصـابة بالسكتة الدماغية؛

وتساهم في خفض ضغط الد.م لدى المصـ.ـابين بارتفاع ضغط الد.م؛ وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السـرطان، مثل: سرطان الثدي، والقولون، والبنكرياس؛ كما تحد من نمو البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان؛ وتساهم في علاج المشــكلات المرتبطة بالمعدة ؛

وتزيد من اليقظة الذهنية؛ وتعالج مشــكلة فقدان الشهية وتخلص الجهاز الهضمي من الغازات؛ وتقلل من الإمساك وحتى الإسهال ؛ وتعزز صحة الكلى.