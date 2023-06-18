حجة.. مليشيا الحوثي تصادر أراضي واسعة وتختطف عشرات المواطنين

المنامة - ياسر ابراهيم - صادرت مليشيا الحوثي الإرهابية، أراضي واسعة في عدة مديريات بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن)، واختطفت العشرات من الأهالي الرافضين لعمليات النهب والسطو لممتلكاتهم.



وقال مراسل "يمن شباب"، إن ما تُسمى بمؤسسة "الشهيد" التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، قامت خلال الخمسة الأشهر بمصادرة ممتلكات المواطنين في مديريتي (المفتاح وكحلان الشرف) وقامت بحفر عشرات الآبار الارتوازية وتقوم باستثمارها بأسعار باهظة.



وأضاف أن المليشيا وإلى جانب مصادرة الأراضي، منعت الأهالي من المساهمة في تلك الآبار رغم إعلانها أنها مشاريع "مساهمة".



وأوضح أن إجراءات الحوثيين أثارت استياء أبناء مديرية كحلان الشرف، الذين قاموا بمنع ثلاثة حفارات استقدمتها المليشيات الى مناطق (بني كعب الموطى، ونوسان بني عجاج) بنية حفر ثلاثة آبار ارتوازية اندلعت على إثرها اشتباكات مسلحة بين الأهالي ومليشيا الحوثي.



وأشار إلى أن المليشيا قامت بتعزيز حملتها التي يتزعمها مشرف مربع الشرفين المدعو (أبو كميل محمد وارصي) ومدير أمن المديرية المدعو (فهد ظافر) بعدة أطقم قدمت من عبس وقامت باعتقال عشرات الأهالي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.



وعمدت مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ بدء الانقلاب، إلى السطو على أراضي وممتلكات المواطنين بذريعة أنها أملاك الدولة، وهي ذريعة لطالما استخدمها في عمليات نهب واسعة لأراض المواطنين في كل المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

