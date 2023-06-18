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عدن - ياسمين التهامي - السعوديةتزف بشرى ومفاجئة ستسعد جميع السعوديين وتعلن صرف هذه الأموال لجميع هؤلاء في هذا التوقيت

أصدرت وزارة المالية توجيها لجميع الجهات الحكومية بسرعة العمل على تجهيز وإرسال أوامر دفع رواتب شهر يونيو الجاري ، اعتبارا من 1-6-2023، وإعداد مسيرات الرواتب عن طريق نظام صرف تمهيدا لصرف رواتب شهر يونيو يوم الاثنين الموافق 26-6-2023.

وأوضحت المالية أن التاريخ المذكور يتزامن مع آخر يوم عمل لنظام الحوالات سريع ، وفقا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 44064340 وتاريخ 13-8-1444 هـ.وأكدت الوزارة على أهمية مراجعة جميع البيانات المرسلة والتحقق من صحتها والتأكد من تحويل أوامر الدفع لحسابات الرواتب الصحيحة لدى البنك المركزي وكذلك دقة وسلامة بيانات المسيرات (أسم المستفيد - رقم الآيبان- ورمز البنك).

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