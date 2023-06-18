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عدن - ياسمين التهامي - أرامكو السعودية تعلن عن زيادة كبيرة وغير مسبوقة في اسعار البنزين الجديدة والديزل يتجاوز هذا السعر

شهدت أسعار المواد البترولية أرتفاعاً ملحوظاً في المملكة العربية السعودية ويعود ذلك لارتفاع أسعار النفط العالمية، وقد تم اعتماد سعر ثابت لأسعار النفط من قبل شركة أرامكو والتي تقوم بتحديث الاسعار في العاشر من كل شهر ميلادي، أي أن الأسعار التي سنقدمها لكم في الفقرات الآتية أسعار ثابته وستصل كذلك حتى العاشر من شهر يوليو القادم.

والأن إليكم قائمة بأسعار المشتقات النفطية في المملكة وذلك حسب تسعيرة شركة أرامكو بعد الإنتهاء من أعمال المراجعة للجنة الطاقة والمياه.

بقية التفاصيل في الاسفل

سعر البنزين في المملكة العربية السعودية:

سعر بنزين 91 عند مستوى 2.18 ريال سعودي للتر.

سعر بنزين 95 عند مستوى 2.33 ريال للتر.

أسعار الديزل عند مستوى 0.63 ريال للتر.

وقررت الشركة تسجيل أسعار الكيروسين عند 0.81 ريال للتر، وغاز البترول المسال 0.90 ريال للتر.