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عدن - ياسمين التهامي - خروف خارق ليس كبقية الخراف ..غير حياة صاحبه السعودي من الفقر للغنى الفاحش بطريقة لا تعقل!

مع اقتراب عيد الأضحى، طغت مهرجانات الأغنام على مسابقات الإبل والماعز الشامي والديوك في المملكة العربية السعودية، وصارت تستأثر بالنصيب الأكبر من الاهتمام والحضور ويكاد لا يخلو أسبوع إلا ويُقام فيه عدد من المزادات والمسابقات الخاصة بالأغنام وذلك في مناطق تربية الثروة الحيوانية بالطائف ومكة على وجه التحديد. بيع خروف بسعر مذهل في الطائف بقية التفاصيل في الاسفل الخروف السواكني يكتسح الأسواق السعودية ويُعتبر الخروف السواكني أو الضأن الحمري من أفضل السلالات الصادرة فيآآ السودانآآ وسمي بالسواكني نسبة للمنطقة التي يأتي منها وهي مدينة 'سواكن' السودانية.

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