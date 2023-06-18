عدن - ياسمين التهامي - مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمهرة يدشن الدورة التدريبية للعاملين الصحيين حول أهميةأللقاحات والتواصل بشأن المخاطر

2023/06/18 الساعة 05:54 مساءً

. . الغيضة/اعلام التثقيف الصحي بالمهرة.



. برعاية معالي وزير الصحة العامة والسكان أ د قاسم محمد بحيبح ، ومحافظ محافظة المهرة الاستاذ محمد علي ياسر ، وبدعم منظمة اليونيسيف وإشراف المركز الوطني للتثقيف والاعلام الصحي ، دشن صباح اليوم بقاعة معهد العلوم الصحيه بمدينة الغيضة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك سعد الدورة التدريبية للعاملين الصحيين بالمرافق الصحية بالمحافظة حول أهمية اللقاحات والتواصل بشأن المخاطر ، والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام . وفي فعالية التدشين اشاد مبارك بدور إدارة التثقيف الصحي وجميع العاملين الصحيين بالمرافق الصحية على التفاني والمشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة الصحية في مجال التثقيف والاعلام الصحي وغيرها من الفعاليات الأخرى التي تخدم المجتمع ..واعرب عن سعادته بتأهيل وتدريب عدد أربعة مدربين مركزيين في المحافظة وهي باكورة أولى نحو الاكتفاء الذاتى في جانب كوادر المدربين الصحيين ..من جانبه جدد نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك بن مزيون دعم وتعاون مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة لإقامة مثل هذه الدورات التي تهدف وتؤكد على أهمية اللقاحات وتحث المواطنين على تطعيم أطفالهم في ربوع ديار المحافظة .. ودعا مدير التثقيف والاعلام الصحي بمحافظة المهرة الاستاذ امين حسن سعيد الى دعم إقامة الدورات التدريبية التثقيفية على مستوى مديريات المحافظة بين الحين والاخر لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين والحرص على تحصين أطفالهم ،،شاكرا الحاضرين ومتمنيا للجميع التوفيق والنجاح والاستفادة من اجندة الدورة ..حضر مراسم افتتاح الدورة الاستاذ مختار باداس مدير التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الغيضة ومسؤلي التثقيف والاعلام الصحي بمديرتي حصوين ومنعر احمد باعباد وعبد الرحمن الاحمدي .

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