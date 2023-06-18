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عدن - ياسمين التهامي - تخلص منه فورا.."السعودية"غرامة مالية لكل مواطن يوجد داخل سيارته هذا الشئ.. تعرف عليه

وضعت الإدارة العامة للمرور في السعودية، عدداً من الضوابط والشروط التي يجب الإلتزام بها عند تظليل زجاج السيارة، وحذرت السائقين من مخالفة تلك الشروط والضوابط، حتى لا يتعرضوا لغرامات مالية وعقوبات قانونية تصل إلى السجن، ولا يقتصر تسجيل المخالفة على السيارة أثناء سيرها فقط، ويمكن لرجل المرور أن يسجل مخالفة التظليل حتى وان كانت السيارة واقفه أمام المنزوفي هذا الصدد قال المحامي وصانع المحتوى السعودي “زياد الشعلان”، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق “تيك توك”:” يحق للعسكري أن يعطيك مخالفة تظليل، وأضاف الشعلان:”المخالفات المرورية ليس من شروط تطبيقها أن تكون السيارة في حالة حركة”.

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نسبة تظليل السيارة في السعودية 1444

أكدت إدارة المرور بأن نسبة تظليل السيارة المسموح بها تختلف باختلاف نوع السيارة، وأنه يجب على السائق تجنب تظليل الزجاج الأمامي للسيارة، لتسهيل الرؤية أثناء القيأن يكون التظليل غير عاكس للصور.المركبات المسموح بتظليلها: قالت الإدارة العامة للمرور في السعودية أن المركبات المسموح بتظليلها هي المركبات التي لها قمرة قيادة (غمارة) ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص.

المركبات غير المسموح بتظليلها:

أوضحت إدارة المرور أن هناك عددا من المركبات لا يسمح بتظليلها، وهي كالتالي: سيارات الأجرة العامة (الليموزين). سيارات التأجير اليومي. سيارات السبور (باب واحد). مركبات نقل البضائع.الالتزام بالإجزاء المسموح بتظليلها والتي أعلنت عنها إدارة المرور. الأجزاء المسموح بتظليلها في السيارة أوضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، بأنه يوجد مجموعة من الأجزاء في المركبة التي يسمح بتظليلها فقط، وفي حالة عدم الالتزام بالأجزاء المسموح بها وتظليل أي أجزاء أخري من السيارة، يتعرض السائق إلى غرامة مالي وعقوبة قانونية، وجاءت الأجزاء المسموح بتظليلها كالآتي: الأجزاء الزجاجية الجانبية في المقاعد الخلفية. تظليل شفاف من داخل المركبة، ويلزم أن يكون التظليل لا يعيق الرؤية ولا يزييمنع تظليل الزجاج الأمامي الجانبي الخاص بالسائق والمرافق إلا في حالات خاصة، طبقًا لموافقة المرور السعودي