هيئة المواصفات تحذر من دخول 40 شاحنة تحمل إطارات سيارات مستخدمة بالمخالفة

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إن أربعين شاحنة تحمل اطارات سيارات مستخدمة دخلت البلاد عبر منفذ شحن في محافظة المهرة وذلك بالمخالفة للقانون الذي يحظر استيرادها وكذا لتوجيهات مكتب الهيئة الذي رفض دخولها.



جاء ذلك في بلاغ صحفي صادر عن المدير التنفيذي لهيئة الموصفات والمقاسات حديد الماس.



واوضح الماس أن تعاميم الهيئة تمنع دخول الإطارات المستخدمة للبلاد فيما تشدد على دخول الإطارات الجديدة على أن تصل البلاد قبل مرور نصف عمرها الافتراضي.



وحذر من أن دخول الإطارات المستخدمة وبهذه الكمية الكبيرة يمثل عبئا بيئيا على البلاد فضلا عن تسببها بحوادث سير تضر بسلامة المواطنين.



وعد ما جرى تجاوزا خطيرا وبادرة لا تحمد عقباها فقد دخلت هذه الشحنة بالتجاهل لدور الجهات الرقابية؛ ما سيفتح باب الاستيراد على مصراعيه لدخول الواردات الرديئة والمنتهية.



ويشار إلى أن دخول الإطارات المستخدمة يعد ضمن الملفات الشائكة التي تواجه عمل هيئة المقاييس وضبط الجودة منذ سنوات.

