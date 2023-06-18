الحديدة.. مقتل جندي وإصابة أخرين في مواجهات بين وحدات من "المقاومة الوطنية" بالخوخة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل جندي وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في مواجهات مسلحة بين وحدات "المقاومة الوطنية" في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مواجهات مسلحة شهدتها مدينة الخوخة اليوم الأحد، بين وحدات في لواء الدعم والإسناد إثر رفض عبده سالم الصبيحي المشهور بـ"أبو ذياب العلقمي" قرار إقالته من قيادة اللواء التابع لقوات المقاومة الوطنية.



وأوضحت أن قائد المقاومة الوطنية عضو المجلس الرئاسي العميد طارق صالح أصدر الجمعة الماضي، قرارا قضى بتغيير قيادة لواء الدعم والإسناد ما أدى إلى حدوث توتر عسكري بين أنصار القائد السابق وأتباع القائد الجديد.



وقضى القرار بتعيين جندي يدعى "فهد حسن عبدالجبار" قائدا للواء خلفا للصبيحي، موضحة أن الأخير هو نجل شيخ قبيلة العلقمة إحدى قبائل الصبيحة أيضا.

وذكرت المصادر، أن المواجهات التي اشتركت فيها مجاميع قبلية من قبائل الصبيحة التي ينتمي إليها الطرفين أسفرت عن مقتل "الجندي سعدان علي سعيد طرطر الصبيحي"، فيما أصيب آخرون من الطرفين.



يشار إلى أن مديرية الخوخة كانت قد شهدت منذ يوم أمس السبت توترا عسكريا وقطعا للطرق والاتصالات على خلفية القرار الذي تحول إلى صراع قبلي.

