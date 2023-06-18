الوفد الحكومي: جولة المشاورات انتهت بموافقة مليشيات الحوثي على تبادل السياسي المختطف "محمد قحطان"

أعلن الفريق الحكومي المعني بملف الأسرى والمختطفين، الإثنين، موافقة مليشيات الحوثي على الإفراج عن السياسي المختطف محمد قحطان.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث بإسم فريق المختطفين والمخفيين في الحكومة اليمنية وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل



وأكد فضائل موافقة الحوثيين على تبادل السياسي المشمول بالقرار 2226 محمد قحطان في المشاورات التي أختتمت اليوم في العاصمة الأردنية عمان وبرعاية من مكتب المبعوث الأممي ولجنة الصليب الأحمر الدولية.



وقال فضائل " ان جولة المشاورات انتهت بايجابيه بعد موافقة وفد الحوثيين على تبادل محمد قحطان في اي عمليه تبادل قادمة".



وذكر ان هناك مقترحات طرحت وهذه المقترحات سيتم رفعها من كل طرف لقيادته للموافقه عليها والعودة بعد العيد لجولة جديدة من المفاوضات.



وشدد فضائل، ان الفريق الحكومي تعامل بمسئوليه والتزام كبير وجدية كاملة وان الوفد حريص كل الحرص على إطلاق الكل مقابل الكل وفقاً لتوجيهات قيادة المجلس الرئاسي ممثله بفخامة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي والحكومة اليمنية ولن يحتفظ بأي جهد يؤدي إلى إنهاء معاناة ذوي المختطفين وعودة كل المحتجزين في السجون إلى أسرهم في أقرب فرصة ممكنة.



ولفت إلى ان ملف الأسرى ملف إنساني بحت مهم للبناء عليه في أي عملية سياسية قادمة، ولذا فإن الطرفين كان حريص كل الحرص على الوصول إلى نتائج إيجابية.

