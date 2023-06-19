شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جورجينا تتنفس الصُّعداء بعد مغادرتها السعودية وتنشر صورها وهي بدون ملابس في إسبانيا و كريستيانو يعلق بكلمة واحدة على اطلالتها المخجلة _شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يبدو ان عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغير تنفست الصعداء أخيراً بعد مغادرتها السعودية برفقة صديقها نجم نادي النصر اللاعب كريستيانو رونالدو، وتوجهها برفقته إلى إسبانيا، حيث نشرت صور جديدة لها وهي بدون ملابس بين أحضان الطبيعة الإسبانية برفقة أبنائها.

وظهرت جورجينا في الصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستغرام” بإطلالة مثيرة، وهي مرتدية “هاف ستوميك” و”هوت شورت” من القطن الذي أبرز مفاتنها.

وظهرت جورجينا في إحدى الصور، جالسة على صخرة ومتكئة على يديها، مع تسريحة شعر “ذيل الحصان” مع كاب باللون الأخضر وهي تتأمل البحيرة وجمالها.

كما نشرت صورة أخرى اتخذت فيها وضع الوقوف مستندة على صخرتين متباعدين، وهي تحاول إرجاع شعرها للخلف لتبدو الصورة وكأنها عفوية.

وعلق النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو،على الصور الجديد ل جورجينا بالقول : “حبي”، مرفقاً تعليقه بإيموجي يحمل قلبي حب.