فنان مصري شهير: “تنظيم إرهابي وضعني أنا وعادل إمام ويحيى الفخراني على قوائم الاغتيالات”

كتب امير فتحي في السبت 1 أبريل 2023 02:43 مساءً - أوضح الفنان صلاح عبد الله أنه بسبب كشفه عن آرائه السياسية والتعبير عنها عن طريق السوشيال ميديا في فترة ما بعد ثورة يناير وقبل ثورة 30 يونيو، تم وضعه على قوائم الاغتيالات من جانب خلية إرهابية في عام 2013 .

أشار صلاح عبد الله في مقابلته مع الإعلامية منى عبد الوهاب ببرنامجها “أنا والقناع” المذاع على قناة “الحياة” إلى أن هذه القوائم كانت تضم سياسيين وإعلاميين وفنانين، جاء من بينهم إلى جانبه كلا من الفنانين: عادل إمام ويحيى الفخراني .

وأكد على أنه لم يندم على مشاركة آرائه ولم يتراجع عن ذلك، وقال في تعليقه على الأمر: “أنا فوجئت الحقيقة، التنظيم ده كان خلية اسمها خلية مدينة نصر ولما اتظبطوا، لقوا قوائم الاغتيالات ومقسمين بقى” .

تابع: “فنانين، إعلاميين، سياسيين، نشطاء سياسيين وكانت قائمة كبيرة يعني واحنا كنا في ذيل القائمة .. كان عادل إمام ويحيى الفخراني ودي كانت غريبة بردو والعبد لله علشان كنت بعبر عن رأيي بس” .

أضاف صلاح عبد الله: “أنا مندمجتش في السوشيال ميديا إلا لهذا السبب، لما حصل ما بعد يناير وبعد اليوم العظيم اللي بعتبره العبور الثاني لمصر اللي هو 30 يونيو” .

واختتم: “فقولت لأ لازم يبقى ليا موقف وأنسى إني فنان وليا شعبية، تغور الشعبية .. فبدأت أكتب وأقول وأنا مش قادر أعمل أكتر من كده لإني كنت في ظروف صحية متسمحش لأكتر من كده” .