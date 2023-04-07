شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار والدة شيرين الطحان لحظة وصول جثمان الفنانة إلى مسجد فاطمة الشربتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهارت والدة الفنانة شيرين الطحان التي وافتها المنية أمس، بعد صراع طويل مع المرض، أثناء وصول جثمانها بمسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وكان قد حرص الفنان محمد محمود على حضور الجنازة، وكذلك عدد من أقاربها وأصدقائها.

شيرين الطحان أخفت عن الجميع إصابتها بالسرطان ومحاربتها المرض اللعين منذ سنوات، كانت فيها تتلقى العلاج منه، إلا أن المرض عاد وداهمها بقوة وتمكن منها هذه المرة، وبدأت شيرين رحلة جديدة لمحاربة المرض ولكن هذه المرة الأمور أصبحت أصعب بالنسبة لها، لاسيما وأنها كانت في مستشفى لم تستطع توفير كافة الإمكانيات لوضعها الصحي الحالي وذلك جعل حالتها في تدهور مستمر وحاجة شيرين إلى نقلها إلى مستشفى تكون متخصصة فى علاج علاج الأورام.



جنازة شيرين الطحان

وفى بادرة طيبة أعلنت نقابة المهن التمثيلية استجابة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لطلب النقابة في علاج الفنانة والإعلامية الكبيرة شيرين الطحان على نفقة الشركة، وقدمت نقابة الممثلين الشكر للشركة المتحدة في بيان أصدره الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية قال فيه: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على استجابتها لطلب نقابة المهن التمثيلية في علاج الفنانة والإعلامية الكبيرة شيرين الطحان على نفقة الشركة، وفقنا الله لما فيه الخير لكم دائما".



جنازة شيرين الطحان

وكان آخر أعمال الفنانة شيرين الطحان مسلسل "رمضان كريم" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز والذى تم عرضه فى شهر رمضان من عام 2017 والذى جسدت فيه دور "هند" زوجة المعلم حناوى الذى أدى دوره الفنان محمد محمود وحقق دورها نجاحاً كبيراً مع الجمهور، ولكنها لم تتواجد فى الجزء الثانى من العمل وإلغاء دورها وكذلك دور محمد محمود

شيرين الطحان بدأت حياتها العملية كمذيعة فى التليفزيون المصرى ودخلت بعد ذلك عالم التمثيل وشاركت فى أكثر من عمل أبرزها فيلم "45 يوم"، وفيلم "أعز صحاب"، ومسلسلات "رقم مجهول" و"اسم مؤقت" مع يوسف الشريف، و"الركين" مع محمود عبد المغنى، و"مريم" مع هيفاء وهبى، و"السبع وصايا" مع رانيا يوسف وناهد السباعى وهنا شيحة وأيتن عامر.