تقليد الفنان عبدالمجيد عبدالله في "ستديو 23 "

يواصل البرنامج الكوميدي السعودي "استديو 23"، الذي يُعرَض يومياً على شاشة "mbc 1" خلال شهر رمضان المبارك، تقليدَ المشاهير من السعوديين والخليجيين وحتى الأوروبيين والأمريكيين.

وشهدت حلقة أمس السبت تقليدَ الفنان عبدالمجيد عبدالله عبر تقمُّص شخصيته وحركاته على المسرح، مع مزجها ببعض الحركات الطريفة.

ويظهر "عبدالمجيد" في المقطع يغني "فزيت من نومي"، وأتقن مقلِّد شخصية الفنان السعودي القدير معظم حركاته على المسرح، ولاقت الحلقة تفاعلاً كبيراً في منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثنى روَّادها على الإبداع في تقديم الشخصية.

استديو 23

يذكر أن "استديو 23" يقدم أحداثاً ومواقف حياتية مختلفة في إطارٍ كوميدي ساخر، من بطولة: حبيب الحبيب، ماجد مطرب فواز، ريم عبدالله، خالد المظفر، عبدالعزيز النصار، خالد الفراج، والكابتن ريما.

ويضمُّ البرنامج نخبةً من نجوم الكوميديا، وحقق حضوراً كبيراً في شهر رمضان الجاري، خاصةً فقرة تقليد بعض الشخصيات المعروفة، مثل الفنان فوزي محسون، محمد منير، رباب، هاري وزوجته ميجان ماركل، أوبرا وينفري، محمد عبده، وعباس إبراهيم إلى جانب عددٍ من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

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