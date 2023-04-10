محمد مختار يعتذر من نادية الجندي: “أرجوكي سامحيني”.. وما علاقة رانيا يوسف؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أبريل 2023 05:47 صباحاً - اعتذر المنتج المصري محمد مختار من طليقته الفنانة نادية الجندي على الهواء مباشرة خلال استضافته في احد البرامج التلفزيونية في رمضان..

وقال محمد مختار: “أنا بقول لنادية الجندي أنا متأسف أني وضعتك في الوضع ده وارجو تسامحيني لأن هي ملهاش دعوة باللي حصل ده”.

وأضاف محمد مختار، خلال حواره ببرنامج “حبر سري”، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن نادية الجندي كانت صديقة لبناته وشاركت أحداه بناته من رانيا يوسف مع نادية الجندي في مسلسل، متابعا: “أنا وأم أولادي كنا بنروح عند نادية الجندي في الحفلات وبنتي مثلت معاها في مسلسل من انتاج نادية الجندي”.

وتابع: “مفيش كلام حقيقي من اللي بيتقال من أن نادية الجندي توقع بيني وبين رانيا يوسف وبناتي، وأنها مش سبب طلاقي من رانيا يوسف ولو عندها القدرة دي مكنتش خلتني ارتبط رانيا وأنا نادية اصحاب أساسا”.

وكشف محمد مختار، عن ارتباطه بسيدة خارج الوسط الفني منذ 3 سنوات ولم يتم الزواج حتى الآن بسبب مشكلة هو السبب فيها، قائلا: “أنا في اللحظة دي بحب واحدة خاطبها بقالي أربع سنين وبحبها حب جنوني وزعلانة مني دلوقتي”.

واستكمل: “السيدة اللي أنا مرتبط بها هي مصرية وسيدة أعمال وفرق السنة بنا 25 سنة بينما الفرق بيني وبين رانيا يوسف 17 سنة فقط والحاجات دي مش بتفرق معايا خالص”.