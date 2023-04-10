كتب امير فتحي في الاثنين 10 أبريل 2023 05:47 صباحاً - وجه الفنان المصري حسام حبيب، يوم الأحد، رسالة لزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، وذلك بعد أنباء جديدة بخصوص انفصالهما.
وقال حسام حبيب في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع “انستقرام”: “أنا بحبك يا شيرين أكتر من الدنيا”.
ولم يضف حسام حبيب اي تعليق على رسالته كما قام بمنع خاصية التعليق على المنشور.
وجاء ذلك عقب انتشار شائعات خلال الفترة الماضية بانفصال الثنائي مجددا، وقيام شيرين بإلغاء متابعة زوجها حسام حبيب من جميع حساباتها بمواقع التواصل.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة غامضة من حسام حبيب بعد أنباء انفصاله عن شيرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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