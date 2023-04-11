شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 19.. طه القماش يشاهد ضابطا إنجليزيا عند جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت أحداث الحلقة 19 سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، نجاح طه القماش في تجارته الجديدة، ويقابل عم خليل والد فاطمة، ويخبره بأنه لديه الحق في الاعتراض على زواج فاطمة من رشاد، ويطلب منه حضور فرحهما.

ويسأل طه القماش عن تاريخ تجارة والده، ويخبره عم خليل بأنه كان يعمل لدى تاجر كبير في سوق الجملة ويطلب جابر من طه القماش مساعدته في عملية تهريب جديدة، وأثناء انصراف أمير كرارة يجد ضابطا إنجليزيا يدخل عند جابر.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.