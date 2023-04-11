شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا عن فترة مرض زوجها: "من غير أشرف زكى أنا ولا حاجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكت الفنانة روجينا خلال حديثها عن فترة مرض زوجها الفنان أشرف زكى، نقيب الممثلين، قائلة: "شعرت خلال دخول أشرف زكى لغرفة العمليات، أنهم يأخذون قلبى منى، وفى ذلك الوقت لم يكن أحد بجانبه سوى أنا وابنته، وخلال تلك المحنة لم أكن أعرف ماذا أفعل، وكان الموضوع كبير علينا، وحدث بشكل سريع دون أن نستعد له".

وأضافت الفنانة روجينا، خلال برنامج "أنا والقناع"، المذاع على قناة الحياة، :"طوال عمرى أرفض فكرة أن يتألم أشرف زكى فهو دائما ما يقف بجانب الآخرين، وربنا يخليه كى يساعد الآخرين ".

وتابعت الفنانة روجينا: "من غير أشرف زكى أنا ولا حاجة ومن غير بناتى أنا ولا حاجة، وأمى كانت تقول لى دائما منذ صغرى أن أهم حاجة بيتك وتتزوجى وتنجبى، وبحب الفن وأنى أكون فنانة مثله، ولكن الأساس أن أكون أم ولدى بيت أحترمه وأقدره وهذا لا اسميه تضحيات".