شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 20.. بركات ومعوض وزيدان يهزمون المزاريطة 30 صفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مباراة كرة القدم بين فريق المزاريطة وبركات وزيدان وعبد المنصف وجدو وسيد معوض، خلال أحداث الحلقة العشرين من مسلسل الكبير أوى 7، وهزم بركات ورفاقه فريق المزاريطة هزيمة ساحقة بـ 30 هدف مقابل لاشىء، مما جعل حزلقوم يغضب و يقلق بعد رسالة غريمه فاروق سماجة بأنه سوف يكسب فريقه فى الرهان وسوف يخسر المزاريطة.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة، منها فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.