شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعي لـ القاهرة الإخبارية: الكتيبة 101 دراما مهمة لزيادة الوعي بما يحدث على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الناقدة علا الشافعي رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع، خلال مداخلة مع برنامج دوري النقاد على قناة القاهرة الإخبارية، إن مسلسل الكتيبة 101 من الأعمال الوطنية المهمة لزيادة الوعي بما يحدث على أرض الواقع في السنوات الأخيرة.

وأشارت علا الشافعي إلى أن هناك العديد من الأعمال التي أخذت من ملفات المخابرات والقضايا الوطنية منها رأفت الهجان ودموع في عيون وقحة والسقوط في بئر سبع ولكن كانت تقدم على فترات متباعدة.

تعرض الحلقة 20 والأخيرة من مسلسل الكتيبة 101، مساء اليوم الثلاثاء على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 3.15 صباحاً والساعة 3.15 مساء، كما تعرض على قناة DMC دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

وشهدت الحلقة 19 من المسلسل العديد من الأحداث، حيث أظهرت حوارا بين آسر ياسين "الضابط خالد" وقائده أحمد عبد العزيز عن مدى التطورات في سيناء بعد ضربات الجيش، أكد فيه آسر ياسين وعد قائده بأنها مسألة وقت ويتم القبض على أبو دعاء "بهاء ثروت" قائد التنظيم التكفيرى، خاصة بعد حالة الضعف التى ضربت التنظيم، وسيطرة الجيش على وسط وشمال سيناء بالكامل، مما جعل التنظيم يلجأ لعمليات بسيطة تعكس ضعفه الشديد.

كما تواصلت رحلة البحث من جانب محمود حجازي "نجل الشيخ موسى" الذى لعب دوره "خالد الصاوى" عن فتحى عبد الوهاب "وحيد"، بعدما علم أنه قاتل أبيه، إلا أن الأخير لا يزال هارباً، وخلال الحلقة حدد الضابط نور "عمرو يوسف" موعد زواجه وحفل زفافه من ميرنا نور الدين "أمينة" خلال جلسة مع العائلة في عشاء على النيل، أكد فيها الضابط نور أن زواجه سيكون بعد ثلاثة شهور.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.