هاندا ارتشيل تتجاوز الحدود بالمايوه الزهري وتعرض هذه المنطقة بطريقة مخجلة للغاية ..شاهد الان

انت الان تتابع خبر هاندا ارتشيل تتجاوز الحدود بالمايوه الزهري وتعرض هذه المنطقة بطريقة مخجلة للغاية !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مجددا وكما اعتادت عليه فقد شاركت الممثلة التركية ​هاندا أرتشيل​ الجمهور مجموعة صور عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، من أمام إحدى أحواض السباحة.

وظهرت هاندا بإطلالة مثيرة بمايوه باللون الزهري والأسود بدأت كانها شبه عارية وتركت شعرها مسدولاً على كتفيها مع ماكياج خفيف وطبيعي، كما أضافت سنسلة لبطنها زادت اللوك جمالاَ.

هاندا أرتشيل بشراء متابعين واعجابات لصفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بورجو في تصريح لها اثارت من خلاله جدل كبير: " اسماء عالمية مثل مادونا ، نيكول كيدمان و كايلي مينوغ عندما يشاركون صورة بالكاد يصلون الى 200 الف اعجاب ، كيف لنجوم اتراك ان يحصلون على الملايين من الاعجابات".

شاركت النجمة التركية هاندا أرتشيل مع متابعيها مجموعة صور جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وإعتمدت أرتشيل لوك كاجوال بشورت أبيض قصير، وكروب توب بيضاء تشبه حمالة الصدر مع حذاء رياضي.

وتركت هاندا شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة من دون أن تضع ماكياج.