كتب امير فتحي في الأربعاء 12 أبريل 2023 02:59 مساءً - أشارت الفنانة ريهام عبد الغفور إلى أنها كانت قد تعرضت للرفض في بداياتها الفنية في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية، وبعد خوضها للعديد من تجارب الأداء .
وكشفت ريهام عبد الغفور خلال استضافتها في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم عن بعض الأعمال التي تم رفض مشاركتها بها، واصفة إحساس الرفض بأنه مؤلم للغاية .
فقالت: “أستاذ نور الشريف أول واحد قالي أمثل، وكنت المفروض أمثل معاه في فيلم بتاعه هو وأستاذة بوسي، وبعدين عملي بروفة ترابيزة وغالبا لقاني فاشلة تماما فمتاخدتش” .
تابعت: “ده كان بالنسبالي أول صدمة إن أنا مش هشتغل في الحاجة اللي عاملة حسابي عليها .. وبعدين كذلك في مسلسل “الرجل الآخر” حلا شيحة عملته” .
وفي سياق آخر، تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور في موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل “رشيد”، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، رومانسي .
ويشارك ريهام عبد الغفور في بطولة المسلسل كلا من الفنانين: محمد ممدوح، خالد كمال، تامر نبيل، حسن العدل وغيرهم من النجوم وضيوف الشرف .. ومن إخراج مي ممدوح .
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور: “هذا الفنان رفضني في عملين شافني فاشلة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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