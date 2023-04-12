ريهام عبد الغفور: “هذا الفنان رفضني في عملين شافني فاشلة”

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 أبريل 2023 02:59 مساءً - أشارت الفنانة ريهام عبد الغفور إلى أنها كانت قد تعرضت للرفض في بداياتها الفنية في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية، وبعد خوضها للعديد من تجارب الأداء .

وكشفت ريهام عبد الغفور خلال استضافتها في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم عن بعض الأعمال التي تم رفض مشاركتها بها، واصفة إحساس الرفض بأنه مؤلم للغاية .

فقالت: “أستاذ نور الشريف أول واحد قالي أمثل، وكنت المفروض أمثل معاه في فيلم بتاعه هو وأستاذة بوسي، وبعدين عملي بروفة ترابيزة وغالبا لقاني فاشلة تماما فمتاخدتش” .

تابعت: “ده كان بالنسبالي أول صدمة إن أنا مش هشتغل في الحاجة اللي عاملة حسابي عليها .. وبعدين كذلك في مسلسل “الرجل الآخر” حلا شيحة عملته” .

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور في موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل “رشيد”، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، رومانسي .

ويشارك ريهام عبد الغفور في بطولة المسلسل كلا من الفنانين: محمد ممدوح، خالد كمال، تامر نبيل، حسن العدل وغيرهم من النجوم وضيوف الشرف .. ومن إخراج مي ممدوح .