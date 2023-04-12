“حسيت إني محمية لإني مش مكشوفة” .. نجمة برنامج “ذا فويس كيدز” تعلن ارتدائها الحجاب

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 أبريل 2023 03:50 مساءً - أعلنت جويرية حمدي نجمة برنامج “ذا فويس كيدز” في موسمه الأول عن ارتدائها للحجاب، مهربة عن سعادتها باتخاذها لهذه الخطوة .

خرجت جويرية حمدي بمقطع فيديو عبر حسابها على موقع “فيس بوك”، تحدثت من خلاله عن سبب ارتدائها للحجاب ردا على تساؤلات متابعيها .

فقالت: “خطوة مجتش مرة واحدة، قعدت 6 شهور بفكر في لبس الحجاب .. فكرة الحجاب فكرة جميلة جداـ أنا مبسوطة إن ديننا قال على حاجة زي كده وعملها فرض” .

تابعت: “احنا لما بنقعد نقول احنا في اختبار، طبيعي الامتحان ميكونش في حاجة سهلة .. ربنا بيختبرنا كبنات في أصعب حاجة بالنسبالنا وهي إني أحب أظهر جمالي” .

أضافت جويرية: “احنا مش بنبص للحجاب على إنه بيعود بفايدة علينا كبنات، الحماية اللي بيحميهالنا، ببقى ماشية بجد بحس أنا محمية ومش مكشوفة” .

واصلت: “فيه بنات كتير محجبة بس مش فاهمة فكرته، احنا كمسلمين بنعمل فروض ربنا ومسًلمين بيها .. لازم تبقي فاهمة إن ربنا مش بيعمل حاجة إلا وليها خير على العبد” .

https://www.facebook.com/watch/?v=654979056435600&t=33