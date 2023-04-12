مواعيد وقنوات عرض مسلسل "بابا المجال" الحلقة 21

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفنان مصطفى شعبان، الموسم الرمضاني 2023، بمسلسل "بابا المجال"، تدور أحداثه ضمن إطار درامي مليء بالأكشن والإثارة.

يعرض مسلسل "بابا المجال"، عبر قناة النهار في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويعاد في الثانية بعد منتصف الليل والتاسعة صباحًا.

اقرأ أيضًا.. مصطفي شعبان يروج لدوره في "بابا المجال" ببوستر جديد

تفاصيل مسلسل بابا المجال:

مسلسل «بابا المجال»، يستعرض قصة تاجر قطع غيار سيارات يبدأ رحلته من الصفر في هذا المجال، إذ يعيش في البداية بين المصاعب والعراقيل التي

تعترض طريقه، إلا أنه يصر على التحدي وإثبات ذاته في مجال التجارة حتى يُلقب باسم "بابا المجال".





المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبوعلي، وعصام العرجاني، ويضم كوكبة من ألمع نجوم الفن، في مقدمتهم سوسن بدر، نسرين أمين، رياض الخولي، باسم سمرة، سهر الصايغ، أحمد كشك، محمود حافظ.