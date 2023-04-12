شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ إلى النائب العام لهذا السبب

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 أبريل 2023 05:47 مساءً - تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ إلى النائب العام ضد شركة “ذي بيسمنت ريكوردز”، المملوكة للملحن والموزع الموسيقي حسن الشافعي والمنتج محمد الشاعر . حيث اتهمت شيرين عبد الوهاب في بلاغها شركة “ذي بيسمنت ريكوردز” بالتعدي على إحدى أغانيها، والتي تحمل اسم “وبحلفلك” وإتاحتها عبر المنصات ومواقع التواصل دون علمها . وهو ما تسبب في أضرار مادية وأدبية للفنانة شيرين، وفقا لما صرح به محاميها المحامي حسام لطفي لموقع “مصراوي” . فقال حسام لطفي في تصريحاته: “البلاغ تمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في ما ذكرناه عن تورط شركة “ذي بيسمنت ريكوردز”، بالتعاون مع مدير أعمال المطربة الأسبق في التعدي على حقوقها” .

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