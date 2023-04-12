شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 21.. نيللي كريم تستعين بمريم الخشت لتقوم بأعمال السحر لـ أحمد عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 21 من مسلسل عملة نادرة ، بطولة نيللي كريم الكثير من الأحداث، حيث قررت نادرة " نيللي كريم" أن تستعين بشيخ لعمل أعمال السحر لمسعود "أحمد عيد"، فاتصلت بسلفتها إسراء "مريم الخشت" وطلبت منها "أتر" لمسعود، وفهمت إسراء أنها تريد أن تقوم بأعمال السحر لمسعود ، ولكنها وافقتها وأحضرت لها شيئا من "أتره" ، وأتي جاسر بالشيخ المعني بتلك الأعمال وأعطاه زجاجة يشرب منها مسعود حتى يتم السحر .

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.