شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 21.. أحمد عيد يخطف ابن نيللي كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 21 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم العديد من الأحداث، حيث ذهب وهبة أحد رجال شداد "محمد لطفي" لعبد الجبار "جمال سليمان" ، وأخبره بمكان نادرة "نيللي كريم" بعد أن راقب جاسم عندما ذهبت إليها في بيت أهلها بصحبة شيخ يقوم بالأعمال ، فأمر عبد الجبار علي الفور ابنه مسعود بالذهاب لها وجلب يوسف ابنها ، وبالفعل ذهب مسعود لبيتها وكانت هي بخارجه تحضر الطعام ، فخطف مسعود يوسف وهرب، واكتشفت نادرة خطف ابنها وانهارت.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.































