شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 6.. على الطيب يخبر منى زكى بحبس شقيقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC و DMC دراما ومنصة Watch it، قيام "حنان" منى زكى بشراء سرير وتليفزيون لأولادها بعدما حصلت على المال من بيع السمك والجمبرى.

وذهبت "حنان" إلى "زكريا" أحمد خالد صالح، وأعطته كمية كبيرة من الجمبرى كهدية، وطلبت منه بعد ذلك إذا كان لديه وقت بأن يذاكر لابنها بما أنه مدرس بالمدرسة، وهو ما وافق عليه "زكريا".

اتصل "ابراهيم" على الطيب بـ "حنان" وأخبرها بأن زوجته شقيقتها "سناء" مها نصار، ألقى القبض عليه بعد اتهام "صالح" دياب لها بالزور بسرقة المركب، وطلب منها ان تقف بجوارها كما وقفت هى بجوارها، وأخبرته بأنها ستتصرف فى هذا الأمر، وكشف المشهد عن وجود "صالح" بجوار "ابراهيم" أثناء التحدث معها فى الهاتف.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.