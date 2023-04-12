شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 21.. مهرة تواصل بحثها عن طارق ونوسة تطلب من جابر الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 21 بذهاب مهرة (ياسمين عبد العزيز) إلى منزلها القديم في شبرا للبحث عن شقيقها طارق (أحمد غزي)، وهناك تقابل ميمي (زينة منصور)، التي تخبرها أنها لم تقابل طارق، ثم تذهب ميمي إلى طارق وهو يشرب المخدرات، وتكشف الحلقة أنها تعلم مكانه ولكن لم تخبر مهرة به.

يقابل جابر (أحمد العوضي) نوسة (دنيا المصري) وتطلب منه شقيقتها أن يأتي بحقهم من شلبي، ويأخذها جابر إلى مكان بالقرب من النيل، وهو المكان الذي أخذ إليه مهرة من قبل، ويبدأ تذكرها، وتخبره نوسة أنها أحبت وتزوجت أحد الرجال الذي تركها وسافر وعندما تحدثت طلقها، ليخبرها هو الآخر عن حبه لمهرة، وتعترف له نوسة بحبها ورغبتها أن تبقى بجواره، وتطلب منه أن يتزوجها.





مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.