شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 21.. انقسام فى الفسطاط بعد فتوى الشافعى فى "رمى المحصنات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت الحلقة 21 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى إلقاء "حمدة" زوجة الشافعى اللوم على الإمام بعد فتواه التي انتصر فيها لـ"هند" سلمى أبو ضيف، ودفع عنها تهمة الزنا، قائلة له: "ألا تخشى من تقول الناس عليك؟ ألا تخشى على فاطمة وزينب (ابنتيه) من أن تطالهما الألسنة والقلوب الحاقدة؟"، لكن الإمام يغضب قائلا: "كأننى لم أعرفك يوما يا حمدة ما نفع علمى بالفقه والشريعة إن لم أستخدمها فى نصرة المظلومين؟ هل أستحق الإمامة حقًا؟ هل أستحق أن يتحلق حولى طلاب العلم لأننى جبنت عن قول الحق؟ هل تريديننى أن أترك سمعة امرأة بريئة ومصيرها للهلاك؟".

تسأله ابنته: "وما مصير هند إن ظهرت؟" يرد الإمام: "فى أمان يا ابنتى ولو اقتضى الأمر حمايتها بكل ما أستطيع. لقد أخطأت هند ولكن وقع عليها ظلم كبير".

يصل الإمام إلى المسجد ليبدأ حلقة درسه، وعند دخوله حلقته يعتزل بعض طلابه مجلسه، بعد فتواه التي برأ فيها "هند" ويخبره يوسف البويطي، بأن الناس قد انقسموا فى الرأي بعد ما جرى فى أمر السكندرى وهند، ويبدأ الإمام درسه بالآية القرآنية: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ". وهنا يسأل طلابه ومتى يقام هذا الحد شرعا؟ يجيب الإمام: إذا طلبت المحصنة المقذوفة ذلك وإذا لم تطلب لا يقام، والحاكم هو من يقيم هذا الحد.

ويخبر طلاب العلم الإمام بأن من الناس من يقول إن الشافعى كان رحيمًا ومنهم من قال عجبًا كيف ينحاز الفقيه للمذنبين، ولم يفت الفقيه بفتوى أو عقوبة؟ وهنا يذكّر الإمام طلابه بالمرأة التي ذهبت إلى رسول الله تشكو زوجها حينها لم يجبها الرسول بحكم إلى أن نزل قول الله تعالى: "قد سمع الله قول التي تجادلك فى زوجها" وعندما ذهب إليها العجلانى يقذف امرأته قال الرسول: لم ينزل فيكما وانتظر الوحى إلى أن نزل قول الله تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ"

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

واستعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.