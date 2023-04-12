روجينا تجهش بالبكاء وتنهار على الهواء بسبب زوجها أشرف زكي.. ما القصة؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 أبريل 2023 11:49 مساءً - حلّت الفنانة روجينا ضيقة مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج “أنا والقناع“، ولم تتمالك نفسها وانهارت بالبكاء بعد أن تذكرت مرض زوجها الفنان أشرف زكي، والمحنة التي مرت بها في تلك الفترة.

وصفت روجينا تلك الأيام بأنها كانت أصعب فترة مىت بحياتها في حياة أشرف وبناتهما، واصفةً نفسها بأنها كانت ترتدي قناع الرجل الذي يتحمل المسؤولية.

بكاء روجينا بسب أشرف زكي

روجينا بكت بشده خلال اللقاء وحرصت الاعلامية منى عبد الوهاب دعمها حتى تتمكن من استكمال اللقاء.

تم تداول هذا المقطع بشكل كبير على منصات السوشيال ميديا، وتلقت روجينا دعم كبير من جمهورها ومحبيها وتمنوا لها حياة سعيدة برفقة زوجها.

منى عبد الوهاب تواسي روجينا بعد بكائها على الهواء

روجينا تتحدث عن أعمالها الفنية

وتحدثت “روجينا” في لقاء آخر عن اعمالها الفنية وتحديدا دور شخصيه “فدوة” التى قامت بتجسيدها فى مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان قائلة..ان فدوه من اهم الادوار اللى قدمتها وهى سبب نجاحى الكبير مع الجمهور وتابعت ان بعض الاعمال والشخصيات هى بصمة مع الجمهور.

وتحدثت روجينا عن والدتها وماهى الصفات التى اكتسبتها منها وقالت ..والدتى كانت صارمة واكتسبت هذه الصفه منها ، كما تحدثت عن زوجها الفنان اشرف زكى دائما مظلوم بسببها قائله…اشرف زوجى مظلوم بسببى والناس بتظلمه وفاكرين ان بشتغل علشان هو زوجى وماجده زكى هى فاكهه العيله ولا يوجد مشاكل بينا .

مسلسل “ستهم”

يُذكر ان يعرض الآن للفنانة روجينا مسلسل ستهم ضمن موسم رمضان 2023 شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم منهم روجينا، والمنشد ياسين التهامي، وجهاد سعد، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، ونانسي صلاح، و أحمد الرافعي، وأمير صلاح الدين والمسلسل يكتبه السيناريست ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي إنساني، مستوحى من قصص حقيقية حيث يستلهم المسلسل أحداثه من سيرة 4 سيدات مكافحات ومنهم الأسطى أم فارس والتي تعمل كهربائية تأسيس وتشطبيات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب.

سيرة المعلمة عفاف، التي ارتدت الجلباب الصعيدي، واشتهرت في مجال بيع البطيخ بأكبر الأسواق وسط كبار التجار، فضلا عن بهية من محافظة بني سويف، والتي حظيت قصتها بإشادات واسعة، كونها اضطرت للعمل في المهن الشاقة، بعد تعرض زوجها لحادث، كما أنها باعت كليتها مقابل 25 ألف جنيهًا، لسداد ديونها.

“ستهم” أصعب أعمالي الدرامية

واعتبرت روجينا أن “ستهم” من أصعب المسلسلات في مسيرتها الفنية لأنها دائماً تبحث عن الدور الذي يكتشفها فنياً وتجد فيه نفسها كممثلة، ذاكرة أنها لا تهتم كثيراً بأن المسلسل بطولة جماعية أو بطولة مطلقة ولكن ما يجذبها طبيعة الدور وصعوبته والورق والاختلاف.

وأضافت أنه لم يوجد مشهد لم يكن صعباً بالنسبة لها، فيمكن أن يكون المشهد جملة أو اثنتين، ولكنه مليء بالانفعالات التى يجب أن تظهر على الشاشة بمنتهى المصداقية ويصدقها ويقتنع بها الجمهور، مؤكدة أن جميع المشاهد كانت صعبة وثقيلة ومجهدة ذهنياً وجسدياً لأنهم يريدون أن يخرج كل مشهد بشكل مختلف.

وواصلت روجينا الترويج للمسلسل عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت عبر حسابها بموقع “إنستغرام”: “الحمد والشكر لله ستهم الأكثر بحثاً على جوجل وفيسبوك.. مدد يارب.. مدد بلا عدد”.

وشهدت حلقات المسلسل الأولى تناول قضايا الميراث والحب، والانتقام، والتسامح، ومشاهد دفن روجينا شعرها مع زوجها عامر، الذي جسده إياد نصار، في القبر خلال تشييع جثمانه أمام الجميع ورفض أخذ العزاء قبل الانتقام والأخذ بالثأر لمقتله، كما ارتدت ثوب زوجها وإعلانها الانتقام لزوجها، والبحث عن ميراثها والدخول في صراع مع شقيقها “رماح”

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