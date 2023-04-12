متخفية بالنقاب.. ياسمين صبري تتجول في منطقة الحسين وشارع المُعز والصدمة في رد فعل الجمهور! – صور وفيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 أبريل 2023 11:49 مساءً - أثارت الفنانة ياسمين صبري، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بعد ظهورها مرتدية النقاب خلال تواجدها في منطقة الحسين وشارع المعز، وحضورها احدى الأمسيات الليلة التي تقام هناك خلال شهر رمضان الكريم.

ونشرت ياسمين صبري، مقطع فيديو من زيارتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “إيه الجمال ده.. إيه الحلاوة دي، الله يا الحسين الله يا مصر.. وشكرا لأهل الحسين على جمالكم وجدعنتكم”.

وحرصت الفنانة ياسمين صبري، على التجول في منطقة الحسين وشارع المعز متخفية في النقاب، للاستمتاع بأمسيات شهر رمضان المبارك التي يتم تقديمها خلال الشهر الكريم.

تعليقات الجمهور

وجاءت تعليقات الجمهور على ظهورها بالنقاب، كالتالي: “كنتي لبستي لثمة أو كمامة أفضل لأن سبحان الله النقاب له أهله” ، “حتى بالنقاب عرفوها” ، “نورتي شارع المعز” ،ده على أساس انها تستخبى من الناس وكدة عشان ميتلموش عليها” ، “في النقاب كأنك ريا وسكينة”،”شكل عنيها يخوف” ، “والله العظيم جميلة بالنقاب”، “اترعبت”.

ياسمين صبري تتخفى في النقاب وتستمتع بالأجواء الرامضانية في شوارع القاهرة

ياسمين صبري وفيلم “أبو نسب”

ومن ناحية أخرى، تشارك ياسمين صبري في “فيلم أبو نسب“، بطولة الفنان محمد إمام، المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

ويتجدد التعاون بين الفنانة ياسمين صبري والفنان محمد إمام، حيث جمع بينهما عام 2018 فيلم «ليلة هنا وسرور»، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً وقت عرضه بدور العرض.

وقالت ياسمين، خلال لقائها في برنامج “ET بالعربي، :” الفيلم كوميدي وفي نفس الوقت هيكون فيه رسالة، هو دمه خفيف وفيلم للعيلة كلها يعني اللي عنده 7 سنين هيتبسط واللي عنده 77 سنة هيتبسط”

ياسمين صبري مع أمير كرارة

تعاقدت ياسمين صبرى، على بطولة فيلم جديد يشاركها فيه النجم أمير كرارة، حيث سيحمل الفيلم اسم «يوم استقالة مجرم».

ستبدأ ياسمين صبري التحضيرات للشخصية خلال الأيام القليلة القادمة، العمل من تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج حسن المنباوى، الذى يواصل معاينة أماكن التصوير.

يُذكر أن ياسمين صبرى، غابت عن السينما منذ أكثر من 4 سنوات، وكان آخر أعمالها فيلم الديزل، الذي عرض عام 2018، وكان من بطولة محمد رمضان وتأليف أمين جمال وإخراج كريم السبكي، وفيلم ليلة هنا وسرور من بطولة محمد إمام الذى عرض عام 2018، من إخراج حسين المنباوى.

ياسمين صبري والسينما

تعيش ياسمين صبري حالة من النشاط الفني في السينما حيث ستشارك في عملين خلال الفترة المقبلة، وفضلت ياسمين صبري التركيز على السينما وتفضيلها على الدراما في تلك الفترة خاصة مع انتعاش السوق والإيرادات وابتعادها عن السينما.

وصرّحت ياسمين صبري، قائلة :”عندي فيلم هينزل في العيد الكبير، وبعدين عندي فيلم أكشن للصيف، ويمكن ده أول مرة لـ بطلة مصرية تعمل أكشن حقيقي فيه فرهدة وتدريب، والتدريب على الأكشن غير تدريب الصحة”.

غياب ياسمين صبري عن رمضان 2023

وتغيب الفنانة ياسمين صبري عن الموسم الرمضاني لهذا العام، حيث كانت آخر أعمالها مشاركتها في مسلسل «فرصة تانية»، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020.

وذلك بالرغم من أنياسمين صبري كانت قد أعلنت قبل فترة عن استعدادها للمشاركة في رمضان 2023 بمسلسل، دون الكشف عن تفاصيله لتعود للجمهور بعد غياب منذ آخر أعمالها “فرصة تانية”.

حيث ردت ياسمين صبري على أسئلة متابعيها بشأن أعمالها المقبلة، عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: إن شاء الله هشارك في الموسم الرمضاني 2023.

أول بطولة مطلقة لـ ياسمين صبري

على جانب آخر، تستكمل الفنانة الشابة ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد “فيلم شغل عصابات” خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.

كما أن الفنانة ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلمها الجديد “صقر المحروسة” مع النجم أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها “مسلسل فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر،هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر،عمر الشناوي.

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