شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جت سليمة الحلقة 6.. غادة طلعت ترشد الوزير لحقيقة "سليمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل جت سليمة الحلقة 6 قيام غادة طلعت بالكشف عن أوصاف "سليمة" دنيا سمير غانم، للوزير سامي مغاوري وزير السلطان طمعان، ليكتشف حقيقة سليمة وأنها الغريبة المنتظرة.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى و المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، من خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات ، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

وغابت دنيا سمير غانم 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها على مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.