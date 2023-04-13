شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 21.. اكتشاف آثار تحت منزل جومانا مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 21 من مسلسل عملة نادرة ، العديد من الأحداث، حيث أحضر عبد الجبار شيخا مخصصا لاستخراج الآثار حتى يعرف مكان الآثار في النجع، وفي نفس اللحظة كانت عائلة أبو عصاية قد أحضرت شيخا هي الأخرى لنفس الغرض، وبدآ يبحثان في البلد إلى أن توقفا في نفس اللحظة أمام بيت دوميانة "جومانا مراد " واتفقا على أن الآثار أسفل منزلها ، وقرر مسعود " أحمد عيد " الاعتراف لوالده أنه يريد الزواج من دميانة ، كما قرر أولاد أبو عصاية أن يتزوج واحدا منهم دميانة طمعاً في الآثار .

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن ترث أرضا وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.











